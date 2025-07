Reality show de Carmo vai reunir 16 participantes

A cidade de Carmo, no interior do Estado do Rio de Janeiro, se prepara para sediar a segunda edição do reality show “The Weekend Show”, nos dias 1, 2 e 3 de agosto. O programa promete movimentar a região com uma proposta ousada e cheia de entretenimento: 16 participantes ficarão confinados em um sítio nas proximidades da cidade, enfrentando provas, dinâmicas e desafios ao longo de três dias.

Entre os selecionados, estão cinco representantes de Além Paraíba (MG), além de participantes de Carmo e de outras cidades da região. Os 16 participantes são: Lorrayne (Anny), Garbrielle, Nathan (Braminha), João Oggs, Diniz, Layla, Guto, Ketellyn (K7), Wilson, Victor, Marília, Caio, Diego, Sabrina, Yasmim e Guilherme.

Durante o confinamento — que ocorrerá no Sítio Solar Huguenin, de sexta-feira às 20h até domingo às 14h —, o público poderá acompanhar toda a movimentação em transmissão ao vivo pelo Instagram oficial do reality: @weekendtheshow.

A apresentação do programa e a condução das dinâmicas ficarão por conta da influenciadora Luiza Dutel, que também esteve à frente da primeira edição, e de Paulo Ricardo (PR). A organização promete novidades e disputas acirradas até a grande final, quando será anunciado o vencedor do prêmio de R$ 2 mil — sendo R$ 1 mil escolhido pelo público e R$ 1 mil escolhido pela equipe.

Com a expectativa de engajamento nas redes sociais e grande repercussão entre o público jovem, “The Weekend Show” vem se consolidando como uma atração regional de destaque, combinando entretenimento, interação e talento local.