Jovens de Além Paraíba lançam clipe de rap “Filho das Ruas”

Dois jovens moradores do bairro Vila Caxias, em Além Paraíba (MG), estão ganhando destaque na cena musical local com o lançamento do clipe da música "Filho das Ruas", um rap autoral que retrata, de forma contundente, a realidade da periferia e a luta por um futuro melhor. A canção, assinada por PjlDr (23 anos) e Menor Apolo (24 anos), já ultrapassou 4 mil visualizações no YouTube em poucos dias. O clipe completo pode ser assistido através do link: https://youtu.be/OuJ4XZtiuyQ?si=JUgTOmJRV7JgRXUd.

Com uma letra marcada por reflexões e vivências pessoais, a música aborda temas como criminalidade, ausência paterna, fé, desigualdade social e superação. Enquanto PjlDr compartilha a experiência de quem cresceu cercado por dificuldades e aconselha os mais jovens a evitarem caminhos perigosos, Menor Apolo descreve sua trajetória de quem viu nos "bandidos do bairro" uma referência diante da ausência do pai — e como transformou essa vivência em força para se tornar empresário e continuar acreditando em dias melhores.

A canção também destaca a importância do apoio familiar e da espiritualidade como pilares para enfrentar os desafios do dia a dia. A repetição da frase “Se está com Deus, não tem medo” reforça essa mensagem de fé e resistência. A produção tem gerado grande engajamento nas redes sociais: um trecho do clipe, com um corte em que os artistas são questionados sobre o que significa ser "filho das ruas", já ultrapassou 16 mil visualizações, evidenciando a conexão com o público.

Além do impacto da música, o projeto também marca o retorno de Menor Apolo à cena do hip-hop local, após um ano sem lançar videoclipes. Para esse retorno, ele escolheu dividir o microfone com PjlDr, jovem talento que compartilha os mesmos valores e visão de mundo.

A produção é 100% independente e foi realizada por uma equipe formada por jovens talentos de Além Paraíba. A música foi captada, mixada e masterizada por Bidzin, produtor musical que também atua na cena local. O audiovisual ficou por conta de Hanti, nome conhecido no rap da cidade, e as imagens e edição do videoclipe foram feitas por PR, outro artista que vem se destacando no segmento.