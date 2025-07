Asilo Ana Carneiro celebra 104 anos de dedicação e amor ao próximo

O Lar do Idoso Asilo Ana Carneiro, uma das mais antigas e respeitadas instituições sociais de Além Paraíba, celebrou no domingo, 21 de julho, seus 104 anos de fundação. Criado pelo saudoso médico Dr. Ladário de Faria, o asilo abriga atualmente mais de 80 idosos e tem papel fundamental no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas delas sem vínculo familiar.

A comemoração, realizada nas dependências da própria instituição, foi marcada por emoção, homenagens e a inauguração de um novo espaço voltado ao bem-estar dos internos: um moderno salão de beleza totalmente equipado, que será utilizado para serviços de corte de cabelo, manicure e pedicure.

A solenidade teve início com uma oração coletiva e, em seguida, contou com diversos pronunciamentos. A administradora do Asilo, Prinscila Fernandes, abriu os discursos destacando o carinho e dedicação com que os idosos são tratados. Ela também ressaltou a importância do trabalho diário desenvolvido por toda a equipe, principalmente diante da realidade de muitos asilados que não possuem mais contato com familiares.

Emocionado, o presidente da instituição, o empresário Alencar Zamboni, reafirmou seu compromisso com o Asilo Ana Carneiro e garantiu que diversos projetos estão sendo planejados para continuar melhorando a infraestrutura e a qualidade de vida dos moradores. Zamboni, que já presidiu a APAE de Além Paraíba com atuação reconhecida, foi bastante aplaudido pelos presentes.

O vice-presidente da entidade, conhecido como “Dé da Santinha”, também falou aos presentes, reforçando o comprometimento da atual diretoria com a causa social. Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi o agradecimento público de um dos idosos asilados, que emocionou a todos ao reconhecer o trabalho da equipe e o cuidado oferecido pela direção e administração do abrigo.

Autoridades municipais também marcaram presença na celebração, entre elas a Secretária de Assistência Social e Primeira-Dama Mônica Goldstein, Alina Gomes representando a ACEAP, Rose do Conselho Municipal do Idoso e o vereador Mateus Cruz.

O encerramento da comemoração contou com o tradicional “Parabéns pra Você”, bolo, refrigerantes e um clima de confraternização entre os internos, funcionários e visitantes.