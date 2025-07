Incêndio em caminhão mobiliza bombeiros na MGC-393, em Estrela Dalva

Nas primeiras horas da manhã de quarta-feira, 22 de julho, o Corpo de Bombeiros Militar de Além Paraíba foi acionado, por volta de 5h30, para atender a uma ocorrência de incêndio em um caminhão na MGC-393, no município de Estrela d'Alva, logo após o trevo de acesso à cidade.

O veículo, pertencente a uma empresa da cidade de Teresópolis, que atua no transporte de legumes pela região, estava vazio no momento do incidente. Não houve registro de feridos.

De acordo com o relato do condutor, o incêndio teria se iniciado, possivelmente, em decorrência do superaquecimento das rodas traseiras.

O combate ao fogo foi realizado pela guarnição do Corpo de Bombeiros de Além Paraíba, com apoio da empresa responsável pela administração da rodovia, que auxiliou tanto no controle do tráfego quanto com o fornecimento de um caminhão-pipa para reforço no combate ao incêndio.