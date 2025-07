Com nova eleição Em Três Rios, Márcio Poncio deve disputar a prefeitura

Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de anular o resultado das eleições municipais de 2024 em Três Rios, um novo nome entra na disputa pelo comando da prefeitura: o empresário e pastor Márcio Poncio. Pai da deputada estadual Sarah Poncio, Márcio deve que ser candidato na eleição suplementar que ocorrerão na cidade.



Conhecido por sua forte presença nas redes sociais, onde se apresenta como o “patriarca da família Poncio” e integrante da Igreja da Nuvem, Poncio já tentou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022, quando concorreu pelo antigo PROS. Obteve 33.367 votos, ficando como segundo suplente. Sua filha, Sarah, teve mais sucesso: conquistou 26.626 votos para deputada estadual e garantiu a primeira suplência do PROS na Assembleia Legislativa do Rio. Com a eleição de Tande Vieira para a Prefeitura de Resende, em 2024, Sarah assumiu o mandato de forma definitiva.



A nova eleição em Três Rios foi determinada pelo TSE após a Corte confirmar, na última sessão do primeiro semestre, realizada em 1º de julho de 2025, a inelegibilidade do atual prefeito, Joa Barbaglio (Republicanos). Joa teve as contas de gestão reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) referentes ao período em que presidiu a Câmara Municipal, em 2019. Mesmo sub judice, disputou a eleição e foi o mais votado.



Apesar de ter obtido uma liminar que suspendia a decisão do TCE, o documento foi expedido após o primeiro turno — o que, segundo entendimento do TSE, não tem efeito para afastar a inelegibilidade. Com isso, os ministros determinaram a realização de novo pleito, sem necessidade de publicação do acórdão ou de apresentação de recursos.



Com o cenário político reconfigurado, a entrada de Márcio Poncio promete movimentar o tabuleiro eleitoral em Três Rios.