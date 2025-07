Professora de história é encontrada morta com sinais de violência

A professora Soraya Tatiana Bonfim, 56 anos, foi encontrada morta nesse domingo (20). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o corpo foi localizado em Vespasiano, a cerca de 15 quilômetros de Belo Horizonte, cidade onde a vítima morava. A PM chegou ao local após denúncia anônima.

Segundo a polícia, o corpo estava coberto por um lençol, seminu, com marcas de queimaduras nas coxas e sangue nas partes íntimas. A vítima foi encontrada sem nenhum tipo de identificação.

Docente há oito anos no Colégio Santa Marcelina, Soraya tinha sido vista pela última vez na sexta-feira( 18), em Santa Amélia, bairro onde morava na capital mineira. A educadora era procurada pelo filho e por colegas de trabalho.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo foi identificado pelo filho da vítima, de 32 anos. Após exames no Instituto Médico-Legal, foi liberado à família. A educadora será velada na tarde desta segunda, no Cerimonial Santa Casa BH. O sepultamento está previsto para esta terça, no Cemitério da Paz.

O autor e a motivação do crime ainda não foram esclarecidos. Em nota, a PCMG informou que “aguarda a conclusão de laudos periciais que irão atestar as circunstâncias e a causa da morte. A investigação encontra-se em andamento e outras informações poderão ser repassadas à imprensa, com o avanço dos procedimentos de polícia judiciária”.

Quem era a professora

Soraya era licenciada em história pela PUC-Minas e lecionava para alunos do 7º e 9º anos. De acordo com o Colégio Santa Marcelina, ao longo do período, ela deu aula para cerca de 2 mil estudantes.

Em coletiva na manhã desta segunda-feira, a irmã Roseli Hart, Diretora Pedagógica do Colégio Santa Marcelina BH, informou que soube do caso por colegas de trabalho e familiares da professora.

“Ficamos sabendo do desaparecimento por uma professora muito próxima dela, que foi comunicada pelo filho, e começamos acompanhar junto da família e outros professores tentando buscar informações: se ela tinha conversado com alguém e dado alguma pista do que poderia ter acontecido. Buscamos em hospitais e lugares onde imaginávamos onde ela poderia estar, sempre apoiando junto ao filho”.

A irmã Roseli Hart disse ainda que a comunidade escolar está estarrecida com a tragédia.

“Recebemos a notícia com muita tristeza. Queremos guardar o que viveu conosco, uma pessoa especial e muito querida por todos, muito agradável e amiga. Sua presença era muito forte por onde passava. Somos da paz e do bem”.

“Soraya era dedicada, competente, responsável e sempre tinha uma mensagem de carinho e acolhimento com os alunos. Era uma professora extraordinária, sempre incentivadora dos estudos. Atualmente, ela estava coordenando o projeto cidadania, um projeto de pesquisa voltado para ação cidadã, que trabalhava diversos temas, dentre eles a igualdade e a justiça social. A marca dela era o sorriso e a gentileza com todos que ela encontrava e sempre dentro da sala de aula”.

Nas redes sociais, o Colégio Santa Marcelina, onde a professora trabalhava, se pronunciou e lamentou a morte de Soraya. “Toda a comunidade educativa da Rede Santa Marcelina se une em oração e solidariedade à sua família, colegas e estudantes neste momento de dor”, publicou a escola. A professora também recebeu muitas homenagens compartilhadas pelo perfil da escola no Instagram.