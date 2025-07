Adolescente grávida é atacada por pitbull em via pública

Uma adolescente de 17 anos foi atacada por um pitbull na manhã da última segunda-feira (21), no Bairro São Francisco, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. A vítima, que está grávida de 15 semanas, sofreu cortes e lacerações nas pernas e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo relato da jovem à corporação, ela caminhava por uma via pública quando foi surpreendida pelo cão, que estava solto na rua. A vítima informou que não teve possibilidade de se defender, sendo o ataque interrompido apenas após a intervenção do tutor do animal.

O responsável pelo cão relatou aos militares que os animais da casa permanecem presos, mas que durante a noite conseguiram se soltar e pular o portão da residência, o que teria permitido o ataque.

A adolescente, que estava consciente e estável, foi encaminhada ao hospital de referência para receber atendimento médico. O tutor foi orientado a aguardar a chegada da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que foi acionada para registrar a ocorrência.