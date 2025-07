Jamapará celebra a tradição e a fé na Festa em Louvor à Sant’Ana 2025

O distrito de Jamapará, em Sapucaia (RJ), está em clima de festa com a aguardada edição da tradicional Festa em Louvor à Sant’Ana, que será realizada entre os dias 25 e 27 de julho, no pátio da Igreja Sant’Ana. As celebrações, conduzidas pela Comissão Organizadora da Paróquia e Pastoral de Sant'Ana, estão sob a supervisão do Padre Décio Epifânio, da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida e da Diocese de Valença.

O evento promete reunir moradores, visitantes e devotos para um fim de semana marcado por fé, música, cultura e confraternização familiar.

A programação tem início na sexta-feira (25), às 22h, com a apresentação da banda Batidão Sertanejo, animando o público com muito ritmo e alegria.

No sábado (26), a festa segue intensa: às 14h, o cantor Elker Miller e banda sobem ao palco, seguidos pela banda Força Oculta, que se apresenta às 22h. Já na madrugada de sábado para domingo, às 2h da manhã, o show continua com o cantor Cesário Ramos e banda, garantindo a animação madrugada adentro.

O domingo (27) começa logo cedo, às 5h, com a tradicional Alvorada e café da manhã comunitário, momento de união e devoção. Às 15h, será realizado o tradicional Leilão de Animais e Prendas, uma das atrações mais esperadas da programação. O encerramento da festa acontece às 20h, com o show especial do cantor Matheus Andrade.

Além das atrações musicais e religiosas, o evento contará com Área Kids, cantina com diversas opções gastronômicas (com pagamento via cartão e PIX), e espaços voltados para toda a família, garantindo conforto e diversão para públicos de todas as idades.

A festividade promovida pela Paróquia de Sant’Ana tem o apoio da Prefeitura de Sapucaia e colaboração da comunidade local. Reconhecida como uma das mais tradicionais manifestações religiosas e culturais do distrito, a Festa de Sant’Ana em Jamapará mantém viva a fé do povo e fortalece os laços entre as gerações.