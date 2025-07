Festival de Piacatuba começa nesta quarta com shows de Renato Teixeira e Chico Lobo

O distrito de Piacatuba, em Leopoldina, se prepara para viver cinco dias de pura emoção e celebração cultural. De 23 a 27 de julho, o tradicional Festival de Viola chega à sua 20ª edição com uma programação musical de peso, reunindo ícones da música de raiz e talentos da nova geração.

A abertura oficial, na quarta-feira (23), será marcada por dois grandes nomes da música brasileira: Chico Lobo, um dos maiores violeiros do país, e Renato Teixeira, autor do clássico Romaria, eternizado na voz de Elis Regina. A noite promete ser um mergulho na essência da cultura caipira.

Na quinta-feira (24), o palco será dos talentos locais e regionais. Entre os destaques estão Hermes Viola e Luiz, além dos vencedores do concurso de 2024, Sinhô Passarim e Flor Bunita, que retornam como convidados especiais.

A sexta-feira (25) reserva um dos momentos mais aguardados do festival: a final do Concurso Nacional de Violeiros, que distribuirá R$ 28 mil em prêmios. Logo após, o público será presenteado com o show de Gabriel Sater, que apresenta faixas do álbum Faróis do Sertão, indicado ao Grammy Latino e considerado um marco da nova música regional.

No sábado (26), a programação traz uma mistura de estilos e homenagens. A noite começa com Emmano & Banda, segue com o violeiro Cláudio Lacerda e termina em clima de celebração com o tributo à Rita Lee, interpretado pela cover Lia Santhiago, prometendo um encerramento vibrante e irreverente.

O festival se despede no domingo (27) com leveza e poesia. A partir das 15h, a companhia Toca Teatro e Outras Coisas Artísticas apresenta o espetáculo Circo e Memória, levando à Praça Santa Cruz a magia do teatro popular e do universo circense.

Com produção de Maria Lúcia Braga e patrocínio do Grupo Energisa e do Governo de Minas Gerais, o Festival de Viola de Piacatuba reafirma seu papel como um dos maiores eventos de valorização da música caipira no Brasil, promovendo cultura, turismo e desenvolvimento regional.

“O Festival de Piacatuba é um exemplo de como a cultura pode transformar comunidades. Ele resgata tradições, movimenta a economia local e impulsiona o desenvolvimento da região. Patrocinar essa iniciativa no ano em que completa 120 anos, o Grupo Energisa reforça seu compromisso com a sustentabilidade e com o fortalecimento das comunidades onde está presente”, destaca Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Rio.

Acompanhe a programação completa em https://festivaldepiacatuba.com.br/o-festival/