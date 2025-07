Festa de Sant’Ana 2025: fé, tradição e cultura no distrito de Anta, em Sapucaia

O distrito de Anta, em Sapucaia (RJ), já está vivenciando mais uma edição da tradicional Festa de Sant’Ana, padroeira da comunidade, celebrada em 2025 entre os dias 17 e 27 de julho, unindo fé, devoção e forte participação popular. Realizada sob o lema bíblico “A esperança não decepciona” (Rm 5,5), a festividade integra o calendário da Diocese de Valença e é considerada uma das mais expressivas da região.

A novena em honra à Sant’Ana vem sendo celebrada entre os dias 17 e 25 de julho, sempre com Santa Missa às 19h, reunindo fiéis na igreja matriz do distrito. Mas é a partir do dia 24, quinta-feira, que a programação passa a unir celebrações religiosas e eventos culturais.

Quinta-feira – 24 de julho

A noite começa com a Santa Missa às 19h, seguindo a tradição da novena. Logo depois, o clima é de música e confraternização com o show “Raízes Sertanejas” com Daniel Monerat, às 21h, por meio do Projeto Aldir Blanc, e a festa segue madrugada adentro com o som animado do DJ Jerry, à meia-noite.

Sexta-feira – 25 de julho

O dia começa com a parte religiosa, com a Santa Missa às 19h, seguida da bênção dos motoristas, momento de grande simbolismo para a comunidade. Em seguida, às 21h, acontece o tradicional e afetuoso Baile da Vovó, que reúne diferentes gerações em uma celebração carregada de memórias. A noite segue animada com apresentações musicais: DJ William às 22h, Banda Black 12 às 23h e Larissa Feijó e Banda encerrando a madrugada festiva, à 1h.

Sábado – 26 de julho

A programação começa ainda pela manhã, às 11h, com a Cavalgada de Sant’Ana, que reúne cavaleiros da região em uma homenagem à padroeira. Às 13h, tem início a eliminatória do 30º Festival Antense da Canção – Troféu Sá Marina, revelando talentos locais.

Às 18h, ocorre o ápice da programação religiosa: a Missa Solene em honra a Sant’Ana, presidida por Dom Nelson Francelino, bispo diocesano, seguida de procissão pelas ruas do distrito e queima de fogos, marcando um momento especial de fé e emoção.

A noite continua com atrações culturais e musicais: DJ Totty às 22h, show com Pura Intimidade às 23h30 e, para os mais animados, o Batidão Sertanejo às 3h da manhã.

Domingo – 27 de julho

O domingo reúne algumas das atividades mais aguardadas. O dia começa às 6h com a tradicional Alvorada da Banda Santa Cecília, que percorre o distrito e convida todos a um café da manhã comunitário.

Às 13h, o público participa do tradicional e concorrido Leilão de Animais, importante tanto pelo seu valor simbólico quanto pelo apoio financeiro à festa. Às 14h, acontece o animado Show de Prêmios, seguido, às 16h30, da final do Festival Antense da Canção – Troféu Sá Marina.

A festa religiosa se encerra com a Santa Missa às 19h, e, às 22h, o show de encerramento com Cesario Ramos fecha com chave de ouro a programação da festa.

Durante todos os dias, os visitantes contarão com a cantina da igreja funcionando a todo vapor e também as barraquinhas de rua, oferecendo comidas típicas e bebidas, reforçando o espírito acolhedor da festa e contribuindo para sua manutenção.