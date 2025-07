Festa Julina do grupo de pessoas idosas da Assistência Social

Na tarde da última quinta-feira, 24 de julho, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Além Paraíba realizou a tradicional Festa Julina voltada para o grupo da pessoa idosa. O evento aconteceu no espaço de festas do Sindicato Rural, com início às 14h, reunindo usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Com mesas repletas de comidas típicas, como bolos, doces e quitutes juninos, a festividade foi marcada por um clima de confraternização, valorização das tradições e fortalecimento dos laços comunitários. A animação ficou por conta da dupla Naldinho e Samuel, que trouxe muito forró e música sertaneja ao encontro, embalando a tarde com alegria e descontração.

Além da música ao vivo, o evento contou com apresentações dos grupos de idosos do SCFV, que prepararam danças e coreografias típicas, emocionando os presentes e reforçando o papel social do serviço no cotidiano dessas pessoas.

Dentre a equipe da Assistência Social, estiveram presentes também a primeira-dama do município e secretária de Assistência Social, Mônica Goldstaen, e o prefeito municipal, Paulo Henrique Marinho Goldstaen, que acompanharam de perto a festividade e interagiram com os participantes.

Para os participantes, a tarde foi um momento especial de encontro, diversão e carinho. A Festa Julina da Assistência Social já é aguardada com entusiasmo e reforça, a cada edição, a importância da rede de proteção social no município.