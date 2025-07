Suspeitos tentam fugir, mas são detidos pela PM em Além Paraíba

Na tarde de quinta-feira, 24 de agosto de 2025, a Polícia Militar de Minas Gerais realizou uma ação de patrulhamento repressivo ao tráfico de drogas no Bairro Matadouro, em Além Paraíba, que resultou na recuperação de uma motocicleta com registro de furto e na detenção de dois indivíduos.

Durante a operação, a guarnição da PM visualizou uma motocicleta com dois ocupantes adentrando o bairro em atitude suspeita. Ao ser dada ordem de parada, os indivíduos tentaram fugir, vindo a cair do veículo. Em seguida, ambos empreenderam fuga a pé. Um deles, identificado como W.A.D., de 16 anos, pulou no Rio Paraíba do Sul, enquanto o segundo, C.H.S.M., de 18 anos, evadiu-se por uma rua próxima, não sendo alcançado naquele momento.

Após diligências na área, os militares conseguiram localizar os dois suspeitos às margens do rio. Eles foram abordados e algemados no local.

Durante a verificação da motocicleta, foi constatado que o veículo ostentava a placa KRL-8H83, com registro de furto/roubo no município de Sumidouro, no estado do Rio de Janeiro. No entanto, ao realizar uma análise mais minuciosa, os policiais identificaram que a numeração do chassi correspondia, na verdade, à placa SRK-9J03, também com queixa de furto/roubo, desta vez no município de Duque de Caxias/RJ.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo maior de idade e voz de apreensão ao adolescente. Ambos foram encaminhados ao Hospital São Salvador para realização dos exames de praxe e, posteriormente, apresentados na 28ª Delegacia de Polícia Judiciária de Além Paraíba, onde foram tomadas as providências legais cabíveis.

A ação reforça o trabalho da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas, à criminalidade e à recuperação de veículos furtados ou roubados na região.