Estrela Dalva celebra: Robinho é a maior negociação da história do Volta Redonda e vai jogar em Portugal

O pequeno município de Estrela Dalva, na Zona da Mata mineira, está em festa. O motivo do orgulho tem nome e sobrenome: Robson Lucas Oliveira Botelho, o Robinho, jovem talento do futebol que acaba de ser negociado com o Estrela da Amadora, de Portugal, em uma transação que entra para a história do Volta Redonda Futebol Clube como a maior venda já realizada pelo clube.

A notícia ganhou destaque nas redes sociais, acompanhada de imagens comemorativas e mensagens de orgulho por parte dos moradores e torcedores. O post que viralizou nas últimas horas destaca o feito do atleta: “De Estrela Dalva (Minas Gerais) para Estrela da Amadora (Portugal)”, selando o início de uma nova etapa na carreira do meio-campista.

Da base ao futebol europeu

Robinho, de 22 anos, foi revelado nas categorias de base do Volta Redonda-RJ. Natural de Estrela Dalva, o atleta é conhecido por seu talento no meio-campo, com boa visão de jogo, marcação firme e qualidade no passe. Ele chamou a atenção do futebol europeu após boas atuações na equipe profissional do Voltaço.

Agora, embarca rumo ao futebol português, contratado pelo Estrela da Amadora, que disputa a Primeira Liga de Portugal.

Uma negociação histórica

A transferência movimentou os bastidores do futebol brasileiro e português. O valor da negociação foi de 525 mil euros (aproximadamente R$ 3,5 milhões), valor que representa a maior venda da história do Volta Redonda.

O clube português adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Voltaço manteve os 30% restantes, garantindo retorno financeiro em futuras negociações. O pagamento será realizado em quatro parcelas.

O contrato de Robinho com o Estrela da Amadora é válido até junho de 2028, consolidando o investimento em um atleta jovem e promissor.

Estilo de jogo e expectativas

Com cerca de 1,80m, Robinho atua como volante, mas também pode jogar mais avançado no meio-campo. Ele é destro e se destaca pela força física, qualidade técnica e disciplina tática. Seu desempenho constante no Campeonato Carioca e em outras competições despertou o interesse de olheiros europeus.

A chegada ao Estrela da Amadora representa um novo desafio: adaptação ao futebol europeu, à língua e à cultura portuguesa. A expectativa é de que ele se integre rapidamente ao elenco e ganhe espaço na equipe principal.

Orgulho para Estrela Dalva e para o futebol brasileiro

A ida de Robinho para Portugal representa não apenas uma conquista individual, mas também um marco para sua cidade natal. Estrela Dalva, com pouco mais de 2 mil habitantes, agora vê um dos seus filhos brilhar no cenário internacional do futebol.