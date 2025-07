Dia de Tereza de Benguela e da Mulher Negra

Durante todos os dias, os visitantes contarão com a cantina da igreja funcionando a todo vapor e também as barraquinhas de rua, oferecendo comidas típicas e bebidas, reforçando o espírito acolhedor da festa e contribuindo para sua manutenção.

Cultura Há 1 dia Em Sapucaia - RJ Festa de Sant’Ana 2025: fé, tradição e cultura no distrito de Anta, em Sapucaia Durante todos os dias, os visitantes contarão com a cantina da igreja funcionando a todo vapor e também as barraquinhas de rua, oferecendo comidas típicas e bebidas, reforçando o espírito acolhedor da festa e contribuindo para sua manutenção.

Cultura Há 1 dia Em Cultura Festival de Piacatuba começa nesta quarta com shows de Renato Teixeira e Chico Lobo Evento acontece de 23 a 27 de julho e distribuirá R$ 28 mil em prêmios no tradicional Concurso Nacional de Violeiros.