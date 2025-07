Barragem em Brumadinho tem nível de emergência elevado

A ANM (Agência Nacional de Mineração) elevou o nível de 1 para 2 de emergência da Barragem B1-A da empresa Emicon Mineração e Terraplenagem, em Brumadinho (MG). O informe foi divulgado nessa quarta-feira (23) como medida de prevenção.

De acordo com a ANM, a decisão foi articulada com o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, a Defesa Civil e a Prefeitura da cidade. A Fundação Estadual de Meio Ambiente também articulou as medidas para garantir a segurança das pessoas que ocupam a ZAS (Zona de Autossalvamento).

Ainda segundo a agência, não foram registradas anomalias que indiquem risco iminente de rompimento, e que “a decisão foi tomada durante o período de estiagem, o que reduz os riscos hidrológicos". A prevenção visa a evacuação da população de maneira organizada e protegida.

Para isso, a ANM também acionou o Acordo de Cooperação Técnica com Defesa Civil de Minas Gerais e realizou sobrevoo conjunto na área da barragem e da ZAS.

“A ANM reforça seu compromisso com a gestão responsável da segurança de barragens e continuará acompanhando a situação da B1-A de forma rigorosa e transparente”, finalizou a agência.

A CNN entrou em contato com a Prefeitura de Brumadinho e com a Emicon, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta matéria. O espaço segue aberto.