Sindicato Rural se prepara para mais uma edição da tradicional Exposição Agropecuária

Entre os dias 6 e 10 de agosto, o município de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, receberá mais uma edição da tradicional Exposição Agropecuária, no Parque de Exposições do Sindicato Rural. Reconhecido como o maior evento do setor na região, o encontro reúne criadores, produtores, empresários e visitantes em um espaço que alia negócios, cultura e lazer.

Com programação voltada para o fortalecimento do agronegócio local e regional, a Exposição contará com mostra de bovinos de alta genética, vacas leiteiras de elevado desempenho e o já tradicional concurso leiteiro, que premia os animais com maior produção ao longo dos dias do evento. Um dos destaques é o leilão de elite, que atrai compradores de diversas partes do estado interessados na aquisição de animais com alto valor genético.

Nos últimos anos, a feira passou por um processo de modernização. Um pavilhão reformado passou a abrigar estandes de empresas ligadas ao setor agropecuário, além de espaços voltados para gastronomia, cultura e inovação. Restaurantes da região também estarão presentes, oferecendo pratos variados ao público, reforçando o caráter multifuncional do evento.

Sob a presidência do empresário e agropecuarista Elias Bouhid e com a organização de Renata Guerini, o Sindicato Rural de Além Paraíba reforça a expectativa de uma edição movimentada e positiva para o setor. A Exposição Agropecuária é considerada um dos principais eventos do calendário local, com impacto econômico e social expressivo, consolidando-se como vitrine do potencial agropecuário da cidade e da região.

A entrada é gratuita, e a expectativa é de grande público ao longo dos cinco dias de programação.