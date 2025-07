Morador de Levy é campeão brasileiro de fisiculturismo

O fisiculturista Aslan Markendorf, de Comendador Levy Gasparian, conquistou dois títulos no Musclecontest Brazil, uma das maiores competições da modalidade no país, realizada no último fim de semana, em Curitiba. Ele venceu nas categorias Novice Pesada e Master 35+.



Organizado pela National Physique Committee (NPC), maior federação de fisiculturismo do mundo, o Musclecontest Brazil funciona como uma das principais seletivas sul-americanas para o Mr. Olympia, considerado o maior evento internacional do esporte.



Para competir no evento, Aslan precisou ser aprovado em uma seletiva realizada em março, na cidade de Barueri. “Não é um campeonato aberto, onde qualquer um se inscreve. É preciso passar por uma seletiva, e fui campeão também lá”, explicou. A etapa classificatória aconteceu no dia 8 de março.



“Estou muito feliz. Ninguém nunca conseguiu esse feito aqui na região”, ressaltou o atleta. Além do desempenho nas competições, Aslan é uma figura respeitada na região, tanto como atleta quanto como profissional de saúde. Formado em nutrição e atuando há 12 anos, foi eleito em 2024 o melhor coach do Estado do Rio de Janeiro.



Com mais de 1.500 atendimentos em sua carreira, o nutricionista já orientou atletas de diversas categorias, com planos alimentares personalizados e acompanhamento de alto rendimento. No esporte, soma ainda dois vice-campeonatos no Mr. Universe, uma das competições mais tradicionais do fisiculturismo mundial.



Em 2023, recebeu uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Três Rios, em reconhecimento às suas conquistas e à forma como representa o município. “A homenagem é um tributo ao trabalho sério e competente de Aslan, que tem se destacado tanto no esporte quanto na área de nutrição”, destacou a justificativa da Câmara.