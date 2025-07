Formatura do CCAA celebra conquistas e destaca desempenho no exame TOEFL ITP

Aconteceu na última semana, no espaço de festas do Rex Club, em Além Paraíba (MG), a emocionante cerimônia de formatura e entrega de certificados dos alunos do CCAA. O evento marcou a conclusão do Curso de Inglês Avançado – English 11, com alunos formandos das unidades de Além Paraíba, Sapucaia e Volta Grande, além da entrega dos certificados de promoção de nível aos estudantes do Baby 1 ao English 10.

Um dos grandes destaques da noite foi a entrega dos Certificados de Conclusão do Curso de Inglês Avançado Superior acompanhada do Score oficial obtido pelos formandos no exame TOEFL ITP, realizado no início de junho. Os resultados impressionantes alcançados pelos alunos refletem o alto nível de preparo oferecido pelo CCAA, enchendo de orgulho toda a equipe pedagógica e as famílias presentes.

A noite foi repleta de alegria e emoção para alunos, familiares, professores e toda a equipe da instituição, que celebraram juntos mais uma etapa vencida na jornada do conhecimento.

Segundo a coordenação do CCAA, a formatura representa mais do que a finalização de um curso: “Foi um momento muito feliz, quando pudemos celebrar esta conquista de nossos alunos. Estamos certos de que o inglês aprendido aqui vai abrir portas, criar oportunidades e transformar sonhos em realidade”.