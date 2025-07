OAB Além Paraíba recebe visitas técnicas na obra da nova sede

As obras de construção da nova sede da 110ª Subseção da OAB em Além Paraíba (MG) seguem em ritmo avançado e receberam, nos últimos dias, duas importantes visitas técnicas de acompanhamento. No dia 9 de julho, a engenheira Kássia dos Reis, representante da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), esteve no local para vistoria dos trabalhos. Já nesta segunda-feira, 28 de julho, foi a vez do engenheiro Matheus Costa Marques e da arquiteta Maria Luiza Gonçalves, ambos da OAB-MG, acompanharem a evolução da obra.

Ambas as visitas contaram com a presença da presidente da 110ª Subseção, Dra. Maria Celeste, e dos representantes da construtora Villas Empreendimentos, Ary Vilas e Joice Ferreira, responsáveis pela execução do projeto. Durante as inspeções, foram realizados acompanhamentos técnicos com foco no andamento estrutural, verificação do cumprimento do cronograma e alinhamentos técnicos para garantir a segurança, qualidade e funcionalidade do novo espaço.

A futura sede, aguardada há anos pela advocacia local, representa um marco para os profissionais do Direito da região. A estrutura será moderna, funcional e adequada às demandas da classe, fortalecendo o papel institucional da OAB no município e oferecendo um ambiente mais digno e estruturado para os advogados.

A presidente da Subseção, Dra. Maria Celeste, destacou a importância da parceria com a CAAMG: “A construção da nossa sede é um sonho coletivo que começa a tomar forma. A parceria com a CAAMG tem sido fundamental para que essa conquista se torne realidade.”

Em nome da instituição, a 110ª Subseção expressou agradecimento formal à Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais pelo apoio contínuo à realização do projeto. “Nosso reconhecimento e gratidão à CAAMG, que tem caminhado ao nosso lado nesta jornada pela construção da nossa tão sonhada sede.”

A previsão é de que as obras sejam concluídas nos próximos meses, consolidando um novo capítulo na história da advocacia de Além Paraíba e região.