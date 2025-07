Briga generalizada com disparos de arma de fogo durante festa em Anta, distrito de Sapucaia

Cultura Há 6 dias Em Sapucaia - RJ Festa de Sant’Ana 2025: fé, tradição e cultura no distrito de Anta, em Sapucaia Durante todos os dias, os visitantes contarão com a cantina da igreja funcionando a todo vapor e também as barraquinhas de rua, oferecendo comidas típicas e bebidas, reforçando o espírito acolhedor da festa e contribuindo para sua manutenção.

Reconhecida como uma das mais tradicionais manifestações religiosas e culturais do distrito, a Festa de Sant’Ana em Jamapará mantém viva a fé do povo e fortalece os laços entre as gerações.

