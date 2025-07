OAB Além Paraíba realiza solenidade de entrega de carteiras a nova advogada e estagiária

Em uma cerimônia marcada por emoção e compromisso com a advocacia, a 110ª Subseção da OAB/MG realizou, na tarde de sexta-feira, a solenidade de entrega de carteira profissional à nova advogada Dra. Camila dos Santos Martins e à estagiária Kamylla Baião dos Santos.

O evento, realizado na sede da Casa do Advogado, foi conduzido pela Presidente da 110ª Subseção, Dra. Maria Celeste, que destacou a importância do momento na trajetória profissional das novas integrantes da Ordem. “Este é mais do que um ato formal. É o início de uma caminhada que exige ética, dedicação e constante aprimoramento. É uma honra recebê-las em nossa instituição”, afirmou a presidente durante seu discurso.

A cerimônia também contou com a presença ilustre da Dra. Maria Helena, que prestigiou o evento e reforçou o apoio da advocacia experiente às novas gerações. “Ver jovens ingressando na profissão com entusiasmo e responsabilidade renova nossa esperança em um futuro promissor para a advocacia”, declarou.

A solenidade foi marcada por palavras de incentivo e acolhimento, ressaltando o papel fundamental da OAB no apoio à formação e fortalecimento da carreira jurídica de seus membros, desde o estágio até a consolidação na advocacia.

Ao final, a nova advogada e a estagiária receberam suas carteiras com entusiasmo e expressaram gratidão à Ordem pelo acolhimento. Para a Dra. Camila dos Santos Martins, o momento simboliza uma conquista pessoal e profissional: “É um sonho realizado. Estou muito feliz por iniciar oficialmente minha jornada na advocacia, e grata pelo carinho com que fui recebida”, disse.

A 110ª Subseção reforça seu compromisso com o apoio à jovem advocacia e celebra com orgulho cada novo nome que passa a integrar seus quadros.