Adolescentes são resgatadas de casa prostituição em MG

Policiais Há 10 minutos Em Policiais Jovem morre após quatro atendimentos sem diagnóstico em hospital de São José do Vale do Rio Preto Paulo Henrique, de 26 anos, enfrentou mais de 12 horas de espera para ser atendido pela primeira vez, na segunda-feira (21). No mesmo dia, a vítima publicou uma nota de repúdio nas redes sociais.