Operação da Polícia Militar em Sapucaia prende cinco pessoas e apreende drogas

Cinco pessoas foram presas em uma operação da Polícia Militar realizada na manhã de sábado (26), em Sapucaia. A ação, batizada de Operação Santana, teve como foco o combate ao tráfico de drogas e o cumprimento de mandados de busca e apreensão em pontos estratégicos da região.

Coordenada pelo comandante do 38º BPM, tenente-coronel Rasteiro, a operação mobilizou 16 agentes dos Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPOs) de Anta, Sapucaia, Peão e Jamapará.

Durante o cumprimento dos mandados, seis endereços foram alvo de buscas. No primeiro deles, os policiais encontraram 143 canetões de cocaína e R$ 1.827 em dinheiro. No quinto ponto, dois homens foram flagrados usando droga, sendo apreendida uma pequena quantidade de maconha. No sexto endereço, os agentes localizaram uma planta e uma bucha de maconha.

Segundo a PM, todos os presos foram conduzidos à delegacia da cidade, e o material recolhido foi apresentado à autoridade policial. A ação, iniciada às 5h30, seguiu até por volta das 9h.

A operação também teve como objetivo garantir a ordem pública e reforçar a presença policial em áreas onde há atuação de organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Ainda de acordo com a corporação, todas as ações seguiram os protocolos legais, com uso de câmeras operacionais portáteis e orientações específicas sobre abordagem e segurança dos agentes.

Fonte e foto: Entre Rios Jornal e Site Jornal Além Parahyba