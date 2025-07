Faleceu o veterinário e rotariano José Carlos Campelo

Faleceu no início da noite da última terça-feira, 29 de julho, aos 91 anos, o médico veterinário e rotariano José Carlos Ferreira Campelo, figura de destaque na área da saúde animal e no movimento rotário em Além Paraíba e em todo o estado de Minas Gerais. Carinhosamente conhecido como “Sr. Campelo”, ele era amplamente respeitado por sua atuação ética, dedicação comunitária e profundo compromisso com causas humanitárias.

Dr. Campelo era viúvo de Dona Glória, com quem teve quatro filhos: Marco Aurélio, Rosane, Elaine e Cláudia. Ele deixa filhos, netos, demais familiares e uma ampla rede de amigos e companheiros de jornada no Rotary.

A notícia de seu falecimento repercutiu com pesar entre rotarianos e membros da comunidade local, que perderam uma das vozes mais respeitadas e atuantes em prol do bem comum.

Trajetória profissional e rotária

Formado em Medicina Veterinária, Dr. Campelo construiu uma carreira marcada pelo cuidado com os animais e pela atenção às necessidades da população rural e urbana. Sua atuação profissional sempre foi acompanhada de um profundo senso de responsabilidade social.

No âmbito do Rotary International, teve uma trajetória expressiva. Foi presidente do Rotary Clube de Além Paraíba em três ocasiões: nos biênios 1972/1973, 1991/1992 e 2005/2006. Em 2011/2012, assumiu o cargo de Governador do Distrito 4580, função de grande responsabilidade e visibilidade dentro da organização.

Durante seu mandato distrital, liderou campanhas de grande impacto social, com destaque para ações voltadas ao combate à poliomielite — uma das principais bandeiras globais do Rotary International. Sua gestão ficou marcada pela mobilização de clubes em diversas cidades mineiras e pelo incentivo à ampliação de projetos de serviço comunitário.

Legado de serviço e liderança

Com presença constante em eventos rotários e visitas regulares a clubes espalhados pelo estado, Dr. Campelo era reconhecido por sua capacidade de diálogo, liderança inspiradora e genuíno interesse pelas causas sociais. Seu trabalho foi essencial para o fortalecimento da imagem pública do Rotary em Minas Gerais e para o avanço de iniciativas voltadas à saúde, educação e desenvolvimento humano.

O velório teve início na manhã desta quarta-feira, 30 de julho, na Capela Mortuária de Além Paraíba, e se estenderá até quinta-feira, 31, às 11h. Em seguida, o corpo será levado à cidade de Nova Friburgo (RJ), onde ocorrerá a cremação às 15h.

Dr. José Carlos Ferreira Campelo faleceu vítima de um infarto. Deixa como legado uma vida longa, dedicada à família, ao trabalho e ao serviço desinteressado à comunidade. Seu exemplo permanece como referência de altruísmo e compromisso com o bem comum.