Paris Center Parque na FEXPO 2025 com diversão garantida para toda a família

O tradicional Paris Center Parque já começou a ser montado na Ilha do Lazareto, local onde acontecerá a FEXPO 2025, entre os dias 6 e 10 de agosto, em Além Paraíba. Com mais de 40 anos de experiência no ramo de entretenimento, o parque retorna à cidade após alguns anos e promete encantar o público de todas as idades.

Reconhecido pela sua estrutura completa e pela variedade de atrações, o Paris Center Parque contará com brinquedos radicais, brinquedos infantis, praça de alimentação, barracas de jogos e muita diversão para toda a família. A proposta é oferecer uma experiência segura, acessível e repleta de alegria durante todos os dias da festa.

Os organizadores informaram que os ingressos terão preços promocionais, incentivando a participação de um público ainda maior e reforçando o caráter popular da FEXPO.

A montagem da estrutura segue a todo vapor e deverá estar concluída nos próximos dias, garantindo tudo pronto para a abertura oficial. O retorno do Paris Center Parque à FEXPO reforça a tradição e a importância do evento no calendário festivo de Além Paraíba.