Tiroteios e explosões aterrorizam moradores de três bairros em Além Paraíba

Policiais Há 5 minutos Em Policiais Mãe e filha são achadas mortas em apartamento de Friburgo As investigações seguem para descartar completamente qualquer possibilidade de crime.

Policiais Há 24 horas Em Policiais Operação da Polícia Militar em Sapucaia prende cinco pessoas e apreende drogas Coordenada pelo comandante do 38º BPM, tenente-coronel Rasteiro, a operação mobilizou 16 agentes dos Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPOs) de Anta, Sapucaia, Peão e Jamapará.