Criança segue internada após suposto envenenamento em Cataguases

A criança de 6 anos, vítima de um suposto envenenamento ocorrido em Cataguases, permanece internada em estado grave na UTI pediátrica do Hospital Santa Isabel, em Ubá. A vítima deu entrada na unidade hospitalar junto com o pai, ambos apresentando sinais de intoxicação.

Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o envenenamento tenha sido provocado pela companheira do pai da criança, que tirou a própria vida logo após o ocorrido.

Na última semana, o pai recebeu alta hospitalar após apresentar melhora no quadro clínico. Já o menino permanece sedado, sob ventilação mecânica e sem previsão de alta. Seu estado de saúde é considerado grave, porém estável.

Relembre o caso

De acordo com o registro hospitalar, por volta das 15h45, o homem deu entrada na unidade levando o filho em parada cardiorrespiratória. A criança foi imediatamente levada para a UTI em estado gravíssimo. Pouco depois, às 16h25, o pai começou a convulsionar na sala de espera, também com sinais compatíveis com envenenamento, e foi internado em estado grave.

Às 17h, a companheira foi levada ao hospital por seu filho, apresentando cortes nos pulsos, no pescoço e no tórax, além de sintomas de intoxicação. Segundo relato do filho da mulher, ele foi alertado por uma vizinha sobre a situação de saúde do companheiro e da criança. Ao ir até a residência da mãe, no bairro Dico Leite, a encontrou inconsciente e acionou o socorro. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu na segunda-feira (14).

A polícia investiga a possibilidade de que o feijão tenha sido contaminado com chumbinho, um produto clandestino e altamente tóxico, geralmente usado como veneno para ratos.