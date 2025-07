Jovem morre após quatro atendimentos sem diagnóstico em hospital de São José do Vale do Rio Preto

Um caso de possível negligência médica revolta moradores de São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Paulo Henrique, de 26 anos, morreu na última sexta-feira (25), após procurar atendimento médico quatro vezes em uma mesma semana, no Hospital Maternidade Santa Theresinha, mas não recebeu um diagnóstico preciso.

Segundo familiares, o jovem começou a se sentir mal duas semanas antes, apresentando sintomas como cansaço extremo, falta de ar e baixa saturação de oxigênio. Mesmo com o agravamento do quadro, Paulo enfrentou mais de 12 horas de espera para ser atendido pela primeira vez, na segunda-feira (21).

Nas redes sociais, ele desabafou sobre a falta de respostas e o descaso com sua saúde. “Nenhum médico soube me dar uma explicação concreta. Estou muito decepcionado com a saúde de São José. Me sinto negligenciado e desamparado”, escreveu

No dia seguinte, terça-feira (22), Paulo voltou ao hospital, mas, de acordo com seu relato, os profissionais atribuíram os sintomas à ansiedade e, mais uma vez, o liberaram sem exames adicionais ou encaminhamentos.

A busca por ajuda continuou, mas mesmo após retornar ao hospital outras duas vezes durante a semana, a vítima não recebeu um diagnóstico definitivo. Na última ida, na noite de sexta-feira, ele foi atendido novamente, e pouco depois, morreu em casa.

O velório de Paulo Henrique aconteceu no sábado (26), no Cemitério João Manoel Winter, em São José do Vale do Rio Preto, sob forte comoção de amigos e parentes, que exigem justiça e responsabilização dos envolvidos.

Em nota, o Hospital Maternidade Santa Theresinha lamentou a morte do jovem e informou que, ''desde a ocorrência, está tomando as providências cabíveis para apurar o fato com rigor''. Disse ainda que ''trata o caso com seriedade para que tudo seja esclarecido''.