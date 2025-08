Frio intenso marca a semana em Além Paraíba

Além Paraíba (MG) enfrentou uma das madrugadas mais geladas do ano nesta terça-feira, 30 de julho, com ventos de até 25 km/h e sensação térmica de apenas 5 °C.

O frio chegou com força à cidade de Além Paraíba nesta quarta-feira (30), quando os termômetros marcaram 20 °C durante o dia, mas despencaram para 11 °C à noite e apenas 7 °C na madrugada. Com rajadas de vento de até 25 km/h, a sensação térmica caiu ainda mais, atingindo 5 °C nas primeiras horas da manhã.

Moradores precisaram tirar os casacos mais pesados do armário e, em alguns bairros mais altos da cidade, o frio foi ainda mais sentido. "Nunca vi um vento tão gelado assim aqui. Parecia que estava em outra cidade", disse uma moradora em sua rede social.

Nesta quinta-feira, 31 de julho, o frio segue marcando presença. A manhã começou com 22 °C e a máxima prevista é de 24 °C, com mínima de 8 °C, mantendo o clima típico do auge do inverno mineiro.

Alívio no fim de semana

Segundo a previsão do tempo, a partir de sexta-feira (1º de agosto), o frio começa a perder força gradativamente em grande parte do Sudeste e do Sul do país. Apesar das manhãs continuarem geladas, as tardes devem ficar mais agradáveis.

No fim de semana, os termômetros podem subir até 10 °C em várias cidades da região, com máximas entre 26 °C e 28 °C, incluindo Além Paraíba. No entanto, a umidade do ar continuará baixa e o calor será mais sentido nas regiões do interior de Minas Gerais.

Agosto ainda será frio?

Sim. Mesmo com a elevação das temperaturas, agosto ainda reserva dias frios, afinal, o inverno só termina oficialmente em 22 de setembro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o centro do país — que inclui partes do Sudeste — deve registrar temperaturas acima da média histórica neste mês, o que pode representar um alívio temporário para quem já está cansado do frio intenso.

Enquanto isso, é bom manter os agasalhos por perto. Ao que tudo indica, o inverno ainda não deu seu último recado.