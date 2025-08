Geada em Friburgo causa prejuízo à agricultura familiar

Na madrugada desta quinta-feira, 31, uma forte geada em Nova Friburgo causou prejuízos em plantações na zona rural do município. A temperatura mínima chegou a 3ºC, com sensação térmica de 0.9 graus no bairro Stucky, segundo o Inmet. Produtores rurais divulgaram imagens de plantações congeladas, nas redes sociais, principalmente em Salinas, Campo do Coelho e distritos vizinhos.

Em diversas localidades como o Caledônia — com placas de gelo —, Três Picos e Campo do Coelho, produtores registraram terrenos e carros cobertos de gelo. Um produtor rural da região dos Três Picos filmou uma plantação de chicória congelada, relatando que esta já é a segunda geada que a cultura enfrenta. Em Campo do Coelho, um produtor filmou uma plantação de alface totalmente destruída. E, com bom humor, um morador criou um boneco de gelo, enfeitado com morangos — batizado com o nome “morango do gelo”.

A previsão é de que o frio intenso permaneça na região Serrana, ainda com alertas de possíveis geadas na madrugada desta sexta-feira. Em Nova Friburgo, um termômetro de rua chegou a marcar -1°C no início da manhã, no Paissandu. Embora as medições de rua não sejam consideradas oficiais, elas indicam temperaturas mais baixas em outras localidades, especialmente nas áreas mais altas da cidade.