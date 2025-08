Marley Baranda Fortes: a despedida de uma mulher que marcou a história de Além Paraíba

No último dia 24 de julho, completaram-se cinco meses do falecimento da Sra. Marley Baranda Fortes, ocorrido em 24 de fevereiro de 2025. Viúva do Professor José Alves Fortes, respeitado advogado e presidente do Conselho Diretor da Fundação Educacional de Além Paraíba (falecido em 28 de janeiro de 2020), Marley construiu uma vida marcada por elegância, dignidade e profundo compromisso com a família e com a cidade.

A equipe deste veículo de comunicação pede desculpas aos leitores pela ausência de uma nota anterior sobre seu falecimento. A notícia, embora significativa, nos pegou de surpresa e, por respeito ao momento da família e à privacidade que a situação exigia, não foi noticiada imediatamente. Marley já se encontrava acamada há bastante tempo e foi se debilitando cada dia mais depois do falecimento de seu companheiro Zezinho, com quem compartilhou mais de 47 anos de união.

Beleza que atravessou gerações

Marley foi uma das jovens mais bonitas de sua época — e uma das mulheres mais elegantes que Além Paraíba já conheceu. Em 1961, conquistou o título de Miss Além Paraíba, e logo depois o de Miss Interior de Minas Gerais. Com a desistência da então vencedora estadual Stael Abelha, Marley assumiu com brilho o posto de Miss Minas Gerais 1961, representando o estado com charme, sofisticação e postura que impressionaram o público e os jurados. Sua participação foi um marco em uma das fases mais simbólicas dos concursos de beleza no Brasil.

Gentileza, família e legado

Mais do que beleza, Marley foi reconhecida por sua gentileza, educação e presença marcante. Ao lado do Professor José Alves Fortes, construiu uma família admirada e respeitada. Deixou dois filhos: o advogado e empresário Michel Baranda Fortes e a médica Karime Fortes Zanardi, casada com o também médico Alexandre Zanardi. O casal deu a Marley e a “Zezinho” o presente mais esperado: o neto João David Fortes Zanardi, que simbolizou a realização de um sonho familiar.

História viva de Além Paraíba

A trajetória de Marley está registrada na pesquisa do historiador Waldenir Bragança, intitulada “Marley Baranda Fortes – Trajetória de uma mulher notável, que resgata parte das décadas de ouro da história de Além Paraíba, MG (1950 a 1970)”. A obra destaca não apenas sua beleza e elegância, mas também seu papel como figura influente e querida na sociedade local, especialmente entre as décadas de 1950 e 1970.

Eterna lembrança

Com sua partida, Além Paraíba se despede de uma de suas figuras mais icônicas. Marley Baranda Fortes deixa um legado de gentileza, beleza, elegância e afeto — valores que continuam a ecoar entre familiares, amigos e todos que cruzaram seu caminho. Sua memória permanecerá viva como símbolo de uma época dourada e como inspiração para futuras gerações.