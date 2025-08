Sindicato Rural realiza 53ª Exposição Agropecuária de Além Paraíba

O Sindicato Rural de Além Paraíba organiza entre os dias 6 e 10 de agosto a 53ª Exposição Agropecuária da cidade. O evento acontece no recinto do Sindicato e contará com programação voltada para o agronegócio regional.

No Stand do SENAR, haverá exposição e comercialização de produtos fabricados por pequenos produtores que participaram dos cursos da instituição, como artesanato, pães, bolos, biscoitos, doces, compotas e defumados.

O Espaço de Máquinas e Equipamentos exibirá tratores, carretas agrícolas, picadeiras, troncos e balanças. Já o Espaço de Exposição Diversos terá selarias, moda country e lojas de produtos agropecuários.

De 6 a 10 de agosto, será feita exposição de gado solteiro das raças Gir, Girolando, Nelore, Simental, Senepol, Tabapuã, Nelore Pintado e outras, além de cabras.

Confira a programação principal:

• 6 de agosto: entrada dos animais até 18h; abertura às 19h; esgota às 20h.

• 7 a 9 de agosto: ordenhas às 8h e 20h.

• 10 de agosto: premiação do concurso às 12h, seguida de almoço às 13h e leilão de elite às 14h.

O evento é uma oportunidade para produtores e público em geral acompanharem as atividades do setor agropecuário na região.