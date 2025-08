Miss Exposição 2025 marca retorno do tradicional concurso em Além Paraíba

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, anuncia a realização do concurso Miss Exposição 2025, um dos eventos mais aguardados da programação festiva da cidade. Após dois anos de interrupção, a disputa retorna com novidades, celebrando sua 50ª edição.

Desde 2004, o concurso é produzido pelo Jornal Agora e coordenado por Cícero Cantareli, o desfile vai acontecer, sexta-feira, 8 de agosto, às 21h, no palco principal da FEXPO 2015. Neste ano, o evento conta com a importante parceria da Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, representada por sua gerente Alina Gomes, e da empreendedora Rita França, proprietária da loja Terra & Cia.

O coordenador, que esteve afastado por motivos de saúde nos últimos dois anos, retoma a produção do concurso com o apoio do secretário municipal de Cultura e Turismo, Cassiano Teixeira, e das parceiras Alina e Rita. A edição 2025 traz novidades que prometem encantar o público e as candidatas.

Serão 16 jovens além-paraibanas disputando o título de Miss Exposição 2025. A premiação em dinheiro será de R$ 1.000 para a vencedora, R$ 500 para a segunda colocada e R$ 300 para a terceira colocada, além de brindes especiais para as três primeiras classificadas. Um destaque desta edição será a inovação nos trajes das concorrentes, que aprovaram com entusiasmo as novas propostas visuais.