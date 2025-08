Paris Center Park começa a ser montado para a FEXPO 2025 em Além Paraíba

O Paris Center Park, uma das atrações mais aguardadas da FEXPO 2025 de Além Paraíba, já começou a ser montado no Parque de Exposições da cidade. A estrutura, que reúne brinquedos tradicionais e radicais, está sendo instalada com todos os cuidados necessários para garantir segurança, conforto e diversão ao público.

Com previsão de funcionamento a partir da próxima quarta-feira, 6 de agosto, o parque de diversões ocupará uma ampla área do evento e contará com equipe técnica especializada na montagem e operação dos brinquedos. Todos os equipamentos passam por vistorias e seguem normas de segurança determinadas por órgãos reguladores.

A organização reforça que a montagem segue cronograma rigoroso e que o parque será entregue em total funcionamento para o início das festividades. O Paris Center Park é conhecido por oferecer atrações para todas as idades, desde brinquedos infantis até opções mais radicais, como a montanha-russa com looping, de mais de 20 metros de altura, e a roda-gigante iluminada por LED, que promete ser um dos pontos altos da festa.

A presença do parque na FEXPO reforça o compromisso dos organizadores em proporcionar um evento completo, que combine cultura, entretenimento, gastronomia e lazer para moradores e visitantes.