Escolas municipais de Além Paraíba tem novas diretoras

Educação Há 4 dias Em Educação Formatura do CCAA celebra conquistas e destaca desempenho no exame TOEFL ITP O evento marcou a conclusão do Curso de Inglês Avançado – English 11, com alunos formandos das unidades de Além Paraíba, Sapucaia e Volta Grande, além da entrega dos certificados de promoção de nível aos estudantes do Baby 1 ao English 10.