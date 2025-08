Festa Gospel 2025: dois dias de música, louvor e fé em Sapucaia

Nos dias 1 e 2 de agosto, a Beira‑Rio de Sapucaia será palco da Festa Gospel 2025, dois dias de programação especial que promete emocionar o público com momentos de louvor, adoração e comunhão.

A abertura acontece na sexta-feira (1/8), a partir das 19h, com apresentação do cantor Samuel Messias, um dos nomes mais expressivos da música gospel nacional, conhecido por suas canções que inspiram fé e esperança. O louvor local ficará por conta da Banda Clezana, e a noite contará ainda com a participação especial do Pastor Márcio Rabello.

No sábado (2/8), o evento recebe a cantora Isadora Pompeo, fenômeno da nova geração da música gospel, que conquistou milhões de seguidores com interpretações marcantes e letras profundas, como nos sucessos “Oi, Jesus” e “Minha Morada”. Ela também será acompanhada pela Banda Clezana e contará com a presença da Missionária Verônica Martins.

Realizada pelo CLESANA (Conselho de Líderes Evangélicos de Sapucaia), com apoio da Prefeitura Municipal de Sapucaia e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a festa é gratuita e aberta a todas as idades. A expectativa é de que o evento atraia não apenas moradores, mas também visitantes de cidades vizinhas, movimentando a economia local e fortalecendo a tradição de grandes encontros de fé na região.