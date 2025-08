Nova base de apoio do Corpo de Bombeiros é implantada em Além Paraíba

A cidade de Além Paraíba contará com uma nova base de apoio permanente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, instalada no Terminal Rodoviário Jácomo Donzeles, localizado na Avenida Doutor José Avelino Freitas, no bairro Ilha do Lazareto. A estrutura funcionará todos os dias da semana, com o objetivo de ampliar a cobertura operacional da corporação no município.

De acordo com informações repassadas pelo comando da unidade, a base foi criada para manter uma guarnição fixa na região central da cidade, possibilitando resposta mais rápida às ocorrências emergenciais, além de permitir uma atuação mais integrada com a Defesa Civil Municipal, especialmente nas demandas relacionadas à prevenção e ao gerenciamento de riscos.

A nova estrutura contará com o efetivo de três a quatro militares do Corpo de Bombeiros, além de integrantes da Defesa Civil. As equipes estarão aptas a atender ocorrências diversas, como incêndios, salvamentos e ações preventivas previamente planejadas, em consonância com as diretrizes operacionais da corporação.

A base também será equipada com duas viaturas do Corpo de Bombeiros: o Auto Bomba Tanque (ABT), utilizado no combate a incêndios, e a viatura de Auto Salvamento Leve (ASL), destinada a atendimentos diversos. A estrutura será ainda reforçada por uma viatura operacional da Defesa Civil, o que amplia a capacidade de resposta integrada.

Embora a base esteja fisicamente próxima à população, o atendimento emergencial continuará sendo centralizado por meio do número 193, canal oficial para chamados de urgência e emergência do Corpo de Bombeiros.

A implantação da base representa um avanço significativo para a segurança pública em Além Paraíba, especialmente em um contexto de expansão urbana e aumento da demanda por serviços de emergência. A expectativa é de que a nova estrutura contribua para reduzir o tempo de resposta e aumentar a eficiência no atendimento às ocorrências na cidade.

(Fotos e informações: colaboração de Ivanzinho)