Menores fogem e homem com muletas é preso por tráfico em Além Paraíba

Após semanas de investigação e monitoramento, equipes da Polícia Militar de Minas Gerais realizaram, nos dias 31 de julho e 1º de agosto, uma operação no bairro Goiabal que resultou na apreensão de uma arma de fogo, grande quantidade de entorpecentes e na prisão em flagrante de um homem suspeito de aliciar menores para o tráfico de drogas.

De acordo com a PM, denúncias davam conta de que um indivíduo estaria utilizando adolescentes para a comercialização de entorpecentes na região. A partir dessas informações, os militares iniciaram diligências contínuas com o objetivo de confirmar os fatos.

No dia 31 de julho, durante patrulhamento em uma trilha na rua Monsenhor Raul de Faria Cunha, os policiais visualizaram três indivíduos em atitude típica de tráfico — sendo um deles com uso de muletas e os outros dois com aparência de serem menores de idade. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram do local.

No dia seguinte, os mesmos indivíduos foram novamente avistados no mesmo ponto. Um dos menores utilizava uma mochila para entregar materiais suspeitos a usuários; o segundo adolescente fazia a função de “olheiro”; e o indivíduo com muletas parecia coordenar a ação, dando ordens e fazendo gestos de orientação.

Diante da situação, as equipes montaram um cerco. Os menores conseguiram escapar, mas o homem com muletas foi detido cerca de 100 metros do local, próximo à sua residência na rua Dom Gerardo Ferreira Reis.

Em diligência paralela, a outra equipe da PM localizou a mochila abandonada pelos menores. No interior, foram encontrados:

• 200 pinos de cocaína

• 104 pedras de crack

• 31 buchas de maconha

• R$27 em dinheiro

• 1 pistola tcheca CZ 52, calibre 9mm

• 7 munições calibre 9mm Luger

O suspeito foi preso em flagrante e, após receber atendimento médico de praxe, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Além Paraíba, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. A Polícia Militar informou que todos os direitos constitucionais do detido foram garantidos.

A ação foi conduzida pelas equipes das viaturas POP 33638 (Tenente Custódio, Sargentos Amaral e Mendonça, Cabo Guilherme), 25598 (Sargento Amarildo, Sargento Ottoni e Cabo João Gomes), além do Serviço de Inteligência da 52ª Cia.

Polícia Militar de Minas Gerais – 250 anos. A força do povo mineiro. Presença que protege.