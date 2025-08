Fexpo 2025 terá a tradicional e iluminada Roda-Gigante do Paris Center Parque

Uma das atrações mais queridas e icônicas dos parques de diversão está confirmada na Fexpo 2025: a Roda-Gigante do Paris Center Parque. Entre os dias 6 e 10 de agosto, o público de Além Paraíba e região poderá se encantar com a vista privilegiada da cidade, em uma experiência repleta de nostalgia, emoção e magia.

A atração é totalmente iluminada com LED colorido, chamando a atenção tanto de quem está no brinquedo quanto de quem está do lado de fora apenas observando. À noite, seu espetáculo de luzes transforma o ambiente em um verdadeiro show visual, sendo uma das atrações mais fotografadas do parque.

Mais do que um brinquedo clássico, a Roda-Gigante proporciona momentos encantadores para todos os públicos. As crianças, acompanhadas de um maior de idade, ficam deslumbradas com a altura e a vista panorâmica. Já os casais aproveitam o passeio nas alturas como um momento romântico, tornando o giro na roda uma lembrança especial e apaixonante.

O Paris Center Parque, que já é presença marcante na Fexpo, traz uma estrutura moderna, segura e diversificada. Além da Roda-Gigante, o parque também contará com brinquedos radicais, como a famosa montanha-russa de looping, além de atrações para o público infantil.

A expectativa da organização é de que milhares de pessoas passem pelo parque durante os cinco dias de evento.

Prepare-se para ver Além Paraíba do alto, viver momentos únicos e guardar lembranças inesquecíveis. A emoção está garantida!