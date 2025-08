Barraca do Rotary na FEXPO 2025 segue com mesas à venda e promete experiência gastronômica diferenciada

Com tradição e qualidade já reconhecidas nas edições anteriores da FEXPO, a Barraca do Rotary Clube de Além Paraíba será mais uma vez um dos espaços mais procurados da festa. Sob a presidência da empresária Rosa Vieira, o clube rotariano já está com sua estrutura preparada para receber o público com conforto, sabor e excelência no atendimento.

Localizada em espaço climatizado, com banheiro privativo e ambiente familiar, a barraca se destaca pela oferta da melhor comida árabe da festa, incluindo pratos tradicionais que são verdadeiros sucessos entre os frequentadores. Tudo isso acompanhado de cerveja gelada e um atendimento acolhedor, feito por uma equipe dedicada de voluntários rotarianos.

As mesas ainda estão à venda, e a expectativa é de lotação em todos os dias da FEXPO 2025. Para garantir o seu lugar, basta entrar em contato com Cleide Machado pelo WhatsApp: (32) 98867-0723. Além de desfrutar de uma experiência gastronômica única, quem adquire mesa na barraca do Rotary também colabora com os projetos sociais desenvolvidos pela entidade no município.

A Barraca do Rotary é, sem dúvida, uma ótima opção para quem busca conforto, boa comida e solidariedade durante a maior festa popular de Além Paraíba.