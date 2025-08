Camarote Open Bar da FEXPO 2025 promete ser destaque com estrutura diferenciada

Além Paraíba se prepara para viver dias de muita animação com a FEXPO 2025, e um dos pontos altos da festa promete ser o já tradicional Camarote Open Bar da Barraca Animal, que este ano chega com estrutura ainda mais completa, bebidas liberadas e shows de peso.

O passaporte para os dias de quinta, sexta e domingo custa R$ 180,00, garantindo acesso ao camarote durante os três dias de evento. Para quem deseja participar em dias avulsos, os ingressos estão sendo vendidos no primeiro lote por R$ 70,00 (quinta, sexta e domingo). Já o sábado será exclusivo para venda de mesas, garantindo maior conforto e exclusividade ao público.

Além do ambiente privilegiado, o camarote oferece open bar com bebidas incluídas, como cerveja Antártica, Rio Libre, vodka com energético, whisky com energético, água e refrigerante. O horário de funcionamento do open bar será das 21h às 23h30, proporcionando uma experiência completa e segura para os foliões.

A venda de ingressos está sendo feita pelo site uniticket.com.br e também diretamente com os promotores, pelo telefone (21) 99596-8357.

Entre as atrações já confirmadas para os dias de festa estão artistas renomados do cenário musical nacional, prometendo agitar o público em noites inesquecíveis. O Camarote Open Bar se consolida, mais uma vez, como um dos ambientes mais procurados da FEXPO, unindo conforto, segurança, boa música e diversão garantida.

A expectativa é de casa cheia e muita vibração positiva para celebrar mais uma edição da maior festa popular da cidade. Não perca!