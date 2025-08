Paris Center revela brinquedos que vão agitar a Fexpo 2025

A magia e a adrenalina já começaram a tomar forma no Parque de Exposições de Além Paraíba. Os brinquedos do tradicional Paris Center Parque estão sendo montados para a Fexpo 2025, que promete ser uma das edições mais emocionantes dos últimos tempos.

Entre os destaques já confirmados, está a imponente Mega Roda-Gigante, totalmente iluminada por LEDs coloridos, proporcionando um espetáculo visual tanto para quem está nos assentos quanto para o público ao redor. A diversão radical também está garantida com a famosa Magic Loop, uma montanha-russa com looping que promete tirar o fôlego dos mais corajosos.

Outro atrativo de peso é a maior autopista do Brasil, uma verdadeira experiência para os amantes de velocidade. O Trem Fantasma, sempre cercado de mistério, também volta a marcar presença, assim como o envolvente Samba, o agitado Twister, o tradicional Barco Viking e o desafiador Rotor.

Para o público infantil, o Paris Center Parque traz o Kidplay, o gigante Super Tobogã inflável, além dos queridos pula-pulas, que garantem a diversão dos pequenos com toda segurança.

Com brinquedos para todas as idades e gostos, o Paris Center Parque mostra mais uma vez por que é uma das maiores atrações da Fexpo.

E não para por aí! Além dos brinquedos citados, outras atrações também estarão presentes na Fexpo 2025, garantindo ainda mais opções de diversão para o público de todas as idades. O Paris Center Parque promete surpreender com um verdadeiro show de entretenimento, luzes e emoção durante todos os dias do evento.

Viu só? É atração que não acaba!

Fexpo 25 – Além Paraíba vai viver dias inesquecíveis de alegria, luzes e emoção.