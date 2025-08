Barraca Porto Novo tem venda de mesas com visão privilegiada para o palco na FEXPO 2025

Geral Há 6 horas Em ACEAP Comércio de Além Paraíba terá horário especial na véspera do Dia dos Pais O horário estendido é uma oportunidade para que consumidores possam garantir presentes e aproveitar promoções especiais para o Dia dos Pais, comemorado no domingo, 10 de agosto, movimentando a economia local e fortalecendo o comércio.

Geral Há 8 horas Em Carmo - RJ Diego Santos é o vencedor do The Weekend Show Nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, o município de Carmo (RJ) foi palco da segunda edição do The Weekend Show, reality que reuniu 16 participantes de Além Paraíba e cidades da região em uma competição intensa, divertida e emocionante.