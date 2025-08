Paris Center Parque divulga horários de funcionamento e anuncia preços promocionais

A diversão já está garantida na FEXPO 2025 com a chegada do Paris Center Parque, uma das atrações mais esperadas da festa. Com uma estrutura moderna, brinquedos para todas as idades e uma famosa roda gigante iluminada por LED, o parque estará em pleno funcionamento a partir desta quarta-feira, 6 de agosto, com horários acessíveis para toda a família.

De quarta a sexta-feira, o Paris Center Parque abrirá os portões a partir das 17h. Já aos sábados e domingos, o funcionamento começa mais cedo: a partir das 14h, o público poderá aproveitar todos os brinquedos e atrações do parque.

Os ingressos contarão com preços promocionais, garantindo maior acesso ao público de Além Paraíba e região. Para facilitar ainda mais, o parque aceitará cartões de crédito, débito e Pix como formas de pagamento.

Além dos brinquedos tradicionais, o Paris Center promete momentos de emoção e encantamento com atrações voltadas tanto para o público infantil quanto para os jovens e adultos. A estrutura segue todos os protocolos de segurança, com equipe treinada e sinalização adequada para um passeio tranquilo e seguro.

A FEXPO 2025 se consolida, mais uma vez, como um dos maiores eventos populares da cidade, e o Paris Center Parque é peça fundamental para garantir a alegria de todos os visitantes.