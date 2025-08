Diego Santos é o vencedor do The Weekend Show

Nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, o município de Carmo (RJ) foi palco da segunda edição do The Weekend Show, reality que reuniu 16 participantes de Além Paraíba e cidades da região em uma competição intensa, divertida e emocionante. O evento aconteceu no Sítio Solar Huguenin, com início na sexta-feira às 20h e encerramento no domingo às 14h.

Com apresentação de Luiza Dutel e Paulo Ricardo (PR), o reality promoveu provas, dinâmicas, festas e muita interação entre os competidores durante os três dias de confinamento. Logo na primeira noite, o influenciador e tatuador João Matheus OGG, de Além Paraíba, venceu a prova de abertura e foi premiado com um iPhone e diversos brindes.

Mas o momento mais aguardado veio na tarde de domingo, com a grande final. E foi ali que aconteceu algo que vai muito além de um reality show: a consagração de um sonho, de uma história real e comovente. Com 1055 votos, o grande campeão do The Weekend Show 2 foi o carismático e humilde Diego Santos, também premiado como melhor fantasia, com 587 votos.

Diego, morador do bairro Goiabal, em Além Paraíba, é um jovem batalhador que, todos os dias, enfrenta o sol e a rotina vendendo balas pelas ruas da cidade. De origem simples, ele nunca deixou que a realidade o impedisse de sonhar — e sempre foi reconhecido por sua educação, simpatia e alegria. No reality, cativou não apenas os participantes, mas também o público que o acompanhou pelas redes sociais, torcendo, chorando e se emocionando com cada momento seu.

Durante o anúncio da vitória, lágrimas tomaram conta do ambiente. A idealizadora do evento, Luiza Dutel, se emocionou profundamente, assim como os produtores, a equipe, os colegas de confinamento e boa parte do público que o acompanhava. A vitória de Diego não foi apenas uma conquista em um programa. Foi um grito de esperança. Foi o reconhecimento de que esforço, humildade e verdade ainda emocionam.

O prêmio de R$ 1.000, além dos brindes, representa muito para Diego, que revelou seu sonho de comprar um celular para poder fazer suas postagens nas redes sociais e continuar inspirando outras pessoas. Uma história que tocou corações e mostrou que, mesmo em meio às dificuldades, os sonhos continuam vivos — e podem, sim, se realizar.

Outro destaque foi a participante Marya Eduarda Abreu, que venceu a disputa em grupo e também levou para casa o prêmio de R$ 1.000 oferecido pela equipe organizadora.

Além de Diego e Marya, participaram desta edição: João Matheus Ogg, Lorrayne (Anny), Nathan (Braminha), Diniz, Layla, Guto, Ketellyn (K7), Wilson, Victor, Marília, Caio, Sabrina, Yasmim e Guilherme. Todos contribuíram para uma edição marcada por emoção, entretenimento e fortes conexões.