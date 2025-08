Voluntariado transforma rotina no Lar de Idosos Ana Carneiro

Por iniciativa dos integrantes do Projeto Re-Vivendo o Lar de Idosos Ana Carneiro passou a contar com serviços voluntários dos profissionais Luciana Thais, que é fisioterapeuta e Terapeuta Complementar, Ana Cláudia Santana, Terapeuta Holística e do dentista Dr. Anderson Ferreira, que vem proporcionando melhoras significativas para o bem estar dos internos.

Luciana e Ana Claudia levam aos internos momentos de relaxamento com aromaterapia, terapia auricular e massagens, suavizando as dores físicas e emocionais, resgatando memórias afetivas e se conectando com um futuro de mais amor e de autoconhecimento.

Dr Anderson abraçou a tarefa e passou a colaborar com o Projeto, cuidando da saúde bucal dos internos.

O Projeto Re-Vivendo vem proporcionando melhora na vida dos internos, procurando zelar pelo bem estar, transformando o ambiente, levando a alegria e promovendo a autoestima.

O Projeto agradece aos profissionais e aos demais voluntários que trabalham com amor e dedicação e que fazem o sucesso desse trabalho.