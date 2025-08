Teste da Bochechinha agora é Lei em Minas

Entrou em vigor em Minas Gerais a Lei nº 25.420/2025, que amplia a triagem neonatal com a inclusão do Teste da Bochechinha na rede pública de saúde. A nova legislação, de autoria do deputado estadual Grego da Fundação, foi sancionada pelo governador Romeu Zema e determina que hospitais, maternidades, clínicas e demais unidades de saúde informem os pais ou responsáveis sobre o exame, além de oferecê-lo gratuitamente.

Moderno, indolor e altamente eficaz, o Teste da Bochechinha é capaz de identificar mais de 300 doenças genéticas e raras logo nos primeiros dias de vida do bebê. O exame utiliza uma amostra da mucosa bucal e complementa o tradicional Teste do Pezinho, que hoje detecta até 60 doenças.

“Apresentei esse projeto com o compromisso de ampliar a proteção à saúde infantil em Minas. O Teste da Bochechinha representa uma oportunidade de diagnóstico precoce e de prevenção de sequelas muitas vezes irreversíveis”, afirmou o deputado Grego da Fundação.

Com a nova lei, Minas se posiciona entre os estados pioneiros na implementação do Teste da Bochechinha no sistema público, fortalecendo o cuidado com a primeira infância e podendo se tornar referência nacional na área.