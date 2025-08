Rua do Meio ganha palco 360º e integra programação oficial da FEXPO 2025

A cidade de Além Paraíba está nos preparativos finais para a realização de um dos eventos mais tradicionais do calendário municipal: a 53ª Exposição Agropecuária e Concurso Leiteiro e a 61ª Feira da Comunidade, mais conhecida como FEXPO 2025. O evento será realizado entre os dias 6 e 10 de agosto, no Espaço Comunitário Dr. José Braz Azevedo, localizado na Ilha do Lazareto (Parque de Exposições).

A FEXPO movimenta a economia local, reúne produtores rurais, empresas do setor agropecuário, comerciantes e milhares de visitantes, unindo entretenimento, cultura, agronegócio e integração comunitária. Este ano, a Prefeitura Municipal já confirmou quatro grandes atrações musicais:

Antes do show principal, terão as seguintes atrações: quarta-feira, 21h, Mislene e Banda, com a participação de Arthur Hnery; sexta-feira, 22h30, Intercepto V8; sábado, 23h, a banda Força Oculta sobe ao palco em comemoração dos seus 25 anos de carreira; e domingo, às 21h, Chris Gar.

Dennis DJ, no dia 7 de agosto (quinta-feira);

Vitor Kley, no dia 8 de agosto (sexta-feira);

Belo, no dia 9 de agosto (sábado);

Diego e Victor Hugo, no encerramento, no domingo, 10 de agosto.



Novidade na Rua do Meio

Além das atrações do palco principal, a Prefeitura de Além Paraíba está lançando neste ano um palco 360º, que será instalado na movimentada Rua do Meio, trazendo uma programação especial com diversas atrações locais e culturais. Essa é uma novidade na FEXPO 2025, que visa valorizar ainda mais os talentos da região e criar um ambiente vibrante no centro da cidade.

A programação do Palco 360º na Rua do Meio será a seguinte:

Quinta-feira (07/08):

21h: Balé Ilê Di Zâmbi, do grupo Consciência Negra

21h15: Abertura oficial da FEXPO 2025 com autoridades

Em seguida: DJ Marquinho

Após o show do Dennis DJ: Rapper Menor Apollo e convidados

Sexta-feira (08/08):

20h: Banda Nafta

21h: Desfile do Miss Exposição

Após o show principal: Afrohouse com DJ Marlon Proença

Sábado (09/08):

15h: Mobi Trio

17h: DJ Marquinho

19h: DJ Roberta

20h: Pagode do Gordinho

Após o show principal: DJ Marquinho

Domingo (10/08):

16h: Banda Lado B

17h30: DJ Marquinho

18h: Banda Amarantus

19h30: DJ Marquinho

20h: Balé de Odoya

A FEXPO 2025 mantém seu papel de destaque na promoção do setor agropecuário local e regional, reunindo produtores, estudantes, técnicos e o público em geral em uma programação diversificada. A expectativa é de grande participação da comunidade e de visitantes de toda a região.

Além das atrações artísticas, a festa contará com a volta do tradicional Paris Center Parque, que começou a ser montado na Ilha do Lazareto. O parque de diversões, que possui mais de 40 anos de experiência, retorna à cidade com uma proposta de entretenimento para todas as idades. A estrutura inclui brinquedos radicais, infantis, praça de alimentação e barracas de jogos. Toda a montagem segue padrões de segurança e visa garantir uma experiência acessível e divertida para as famílias.

Na área agropecuária, a programação técnica prevê a exposição de gado solteiro das raças Gir, Girolando, Nelore, Simental, Senepol, Tabapuã, Nelore Pintado, entre outras, além de cabras. O concurso leiteiro seguirá o seguinte cronograma:

6 de agosto (terça-feira): entrada dos animais até às 18h; abertura oficial do evento às 19h; primeira ordenha às 20h;

7 a 9 de agosto: ordenhas diárias às 8h e às 20h;

10 de agosto (domingo): premiação do concurso às 12h, seguida de almoço de confraternização às 13h e do tradicional leilão de elite, às 14h.