FEXPO 2025: parque terá dias gratuitos para estudantes e instituições

A Prefeitura de Além Paraíba, por meio das Secretarias Municipais de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e de Educação, anunciou dois dias de acesso gratuito ao parque de diversões instalado na área da FEXPO 2025. A medida inclui estudantes da rede pública de ensino e usuários de instituições sociais do município.

Na quinta-feira, 7 de agosto, será realizado o Dia da Rede Pública no parque, com acesso gratuito aos brinquedos das 9h às 12h para estudantes das escolas municipais e estaduais, desde que estejam uniformizados e acompanhados por responsáveis.

Na sexta-feira, 8 de agosto, a gratuidade será destinada a alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), atendidos do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e moradores da Casa da Passagem. As atividades acontecerão das 9h às 11h, com acompanhamento de equipes pedagógicas e assistenciais.

Embora o direito à inclusão de pessoas com deficiência e autismo já esteja previsto na legislação federal — a exemplo da Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) — a gestão municipal está formalizando a aplicação prática dessas garantias no município.

A ação integra a programação da FEXPO 2025 e visa ampliar o acesso ao lazer e promover a inclusão social. As atividades acontecerão no parque Paris Center, com supervisão das secretarias envolvidas.