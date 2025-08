Paris Center Parque abre as portas nesta quarta-feira com diversão para toda a família

A espera terminou! Começa nesta quarta-feira, 6 de agosto, a partir das 17h e termina domingo 10 de agosto, o funcionamento do tradicional Paris Center Parque, uma das principais atrações da FEXPO 2025, em Além Paraíba. Com mais de 40 anos de história, o parque promete muita diversão e entretenimento para todas as idades.

Desde a semana passada, a estrutura do parque vem sendo montada com todo cuidado, trazendo tranquilidade e segurança para as famílias que irão aproveitar a programação. O clima já é de festa, e a movimentação no local demonstra a grande expectativa do público.

Entre os brinquedos que prometem agitar a feira estão a famosa roda-gigante, a montanha-russa com looping, o clássico carrinho de bate-bate, o assustador Trem Fantasma, além do radical Samba, o emocionante Surf e o Rotor, que desafia a gravidade.

O parque também conta com uma grande variedade de brinquedos infantis, pensados especialmente para as crianças, garantindo diversão segura para os pequenos. E para completar a experiência, uma ampla Praça de Alimentação estará disponível com várias opções de lanches saborosos e refeições rápidas para toda a família.

Segundo a organização, o Paris Center Parque é sinônimo de tradição e alegria. "É uma honra fazer parte da Fexpo 2025 e oferecer um espaço onde pais e filhos possam se divertir juntos. São mais de quatro décadas levando entretenimento a diversas cidades", disse um dos responsáveis pelo parque.

Abertura oficial: hoje, 6 de agosto, a partir das 17h, na Fexpo 2025, em Além Paraíba/MG.